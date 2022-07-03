الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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إنستجرام تختبر خاصية جديدة لعرض فيديوهات المستخدمين
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تقنية

إنستجرام تختبر خاصية جديدة لعرض فيديوهات المستخدمين

إنستجرام تختبر خاصية جديدة لعرض فيديوهات المستخدمين
٠٢:٣٨:١٧ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، أنها تختبر حالياً إمكانية تحويل كل الفيديوهات التي ينشرها المستخدمون على المنصة إلى قسم ريلز.

وأوضحت الشركة، أن التغيير الذي يجري اختباره حالياً مع عدد مختار من المستخدمين في العالم جزء من خطتها لتبسيط بث وعرض الفيديوهات على المنصة.

وقال متحدث باسم شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة إنستجرام في رسالة بريد إلكتروني: “نختبر هذه الخاصية كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين مشاهدة الفيديوهات عبر إنستجرام”، وفقا لموقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

في سياق متصل، نشر مات نافارا استشاري شبكات التواصل الاجتماعي صورة على تويتر، قال إنها كجزء من الاختبار الذي سيراه المستخدمون من خلال رسالة تقول “يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز”.

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