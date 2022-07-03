توثيق «عقود الإيجار» بالمملكة تسجل مستوى قياسيًا خلال شهر

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سجل برنامج إيجار خلال شهر يونيو 2022 أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثّق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويعد الرقم الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد منذ إطلاق الشبكة في 2018.

وقال برنامج إيجار، في بيان له “إن العقود السكنية والتجارية الموثقة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو تجاوزت 982 ألف عقد، بارتفاع يصل إلى 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين برنامج إيجار، أن البيئة الإيجارية التي يعمل على تطويرها والخدمات التي يقدمها البرنامج أسهمت في الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتحقيق تطلعاتهم.

الارتفاع في أعداد العقود الموثقة في الشبكة وإقبال المستفيدين على توثيق عقودهم في الشبكة جاء نتيجة لتطوير الشبكة في يونيو 2021.

وقد شمل تطوير شبكة إيجار، عدداً من الخدمات والمزايا مثل:

– تنويع قنوات الدفع الإلكتروني

– إضافة خدمة السلوك الإيجاري وتسجيل الحالة التعاقدية

– خدمة التسلّم والتسليم للوحدات الإيجارية من خلال منصة سكني

– ربط فواتير المياه بعقود الإيجار

– إطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكّن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات

– تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات.

– تسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود، وإصدار سندات القبض وغيرها.