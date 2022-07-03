بـ 60 طلقة.. مقتل أمريكي «أسود» أعزل على يد الشرطة بسبب لا يمكن تصوره

تواصل ـ فريق التحرير:

أقدمت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، على قتل رجل أسود وسددت إليه أكثر من 60 طلقة.

الشاب الأمريكي الذي أصيب بعشرات الرّصاصات التي أطلقتها الشرطة في أكرون بولاية أوهايو، أشعل مقتله غضب سكان المدينة، وخروج تظاهرات غاضبة في المدينة القريبة من كليفلاند شماليّ الولايات المتحدة.

من جانبه؛ حاول عمدة مدينة أكرون، دان هوريغان، تهدئة الوضع العام من خلال، بقوله خلال مؤتمر صحفي: إنّ “كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنًا، وأنا أؤيّد تمامًا حقّ سكّاننا في التجمّع السلمي”.

وعبر هوريغان عن حزنه الكبير، مضيفًا “لكنّي آمل في أن يكون الناس متّفقين على أنّ العنف والدمار ليسا هما الحلّ”.

وقُتل الشاب الأمريكي جايلاند ووكر (25 عاما) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

8 officiers de police lui ont tiré dessus 90 fois pour infraction au code de la route. Il n'était pas armé. 60 balles ont criblé son corps ils ont ensuite menotté son corps sans vie. Il s’appelle #JaylandWalker il avait 25ans ça s’est passé à Akon dans l’Ohio. pic.twitter.com/rn0zyhf2WR — Nasty Bítch ☘️🦅🇺🇸 (@AelaSh777) July 1, 2022