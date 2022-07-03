الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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منوعات

بـ 60 طلقة.. مقتل أمريكي «أسود» أعزل على يد الشرطة بسبب لا يمكن تصوره

بـ 60 طلقة.. مقتل أمريكي «أسود» أعزل على يد الشرطة بسبب لا يمكن تصوره
٠١:٥٩:٠٠ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أقدمت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، على قتل رجل أسود وسددت إليه أكثر من 60 طلقة.

الشاب الأمريكي الذي أصيب بعشرات الرّصاصات التي أطلقتها الشرطة في أكرون بولاية أوهايو، أشعل مقتله غضب سكان المدينة، وخروج تظاهرات غاضبة في المدينة القريبة من كليفلاند شماليّ الولايات المتحدة.

من جانبه؛ حاول عمدة مدينة أكرون، دان هوريغان، تهدئة الوضع العام من خلال، بقوله خلال مؤتمر صحفي: إنّ “كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنًا، وأنا أؤيّد تمامًا حقّ سكّاننا في التجمّع السلمي”.

وعبر هوريغان عن حزنه الكبير، مضيفًا “لكنّي آمل في أن يكون الناس متّفقين على أنّ العنف والدمار ليسا هما الحلّ”.

وقُتل الشاب الأمريكي جايلاند ووكر (25 عاما) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

الكلمات الدلالية:
60 طلقة أمريكي أعزل رجل أسود كليفلاند

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