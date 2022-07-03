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«الصحة الإلكترونية».. نظام معلوماتي في 27 مستشفى على مستوى المملكة

«الصحة الإلكترونية».. نظام معلوماتي في 27 مستشفى على مستوى المملكة

«الصحة الإلكترونية».. نظام معلوماتي في 27 مستشفى على مستوى المملكة
٠١:٤٨:٥٢ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم وزارة الصحة الاستعانة بشركات متخصصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتشغيل وصيانة ودعم نظام المعلومات الصحي الإلكتروني في 27 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة في 11 مدينة من مدن المملكة.

وتفصيلا، شرعت وزارة الصحة في تنفيذ برنامج طموح لتحقيق رؤيتها المبتكرة للصحة الإلكترونية: “نظام صحي آمن وذو كفاءة، مبني على الرعاية المتمحورة حول المريض، موجه بالمعايير، وممكن بالصحة الإلكترونية”، وفقا لـ”الوطن”.

وتستهدف الوزارة، تحقيق تقدما ملموسا في مجال الصحة الإلكترونية من خلال إستراتيجيتها التي انطلقت مع أوائل عام 2011 في أطر زمنية قصيرة نسبيًّا، على مرحلتين كل مرحلة مدتها خمس سنوات.

 

الكلمات الدلالية:
الصحة الإلكترونية خدمات صحية نظام معلوماتي وزارة الصحة

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