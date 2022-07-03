عودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج بعد إلغائها بسبب كورونا (فيديو)

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أكد د. محمد البكري رئيس شركة حج لحجاج الداخل، عودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج هذا العام بعد إلغائها بسبب كورونا .

وقال البكري، لـ”الإخبارية”، إن الاستعداد لموسم الحج يكون مع انتهاء الموسم الماضي، ويتم الاستعداد مبكرا، ويتم العمل على معالجة كافة السلبيات التي ذكرها الحاج، فنبدأ في معالجة تلك السلبيات وتفاديها في كثير من الأحيان.

وتابع “نستمر في هذا العمل إلى أن يبدأ شدة العمل في الأشهر التي بعد رمضان من 10 إلى 11 والجاهزية الآن تصل إلى 90%”.

وواصل في حديثه: “تبقي بعض الأشياء التي يجب أن تكون في المستودع في أماكنها حتى لا تتضرر بفرشها ووضعها على السجاد، وعلى سرير الحاج، ثم نبدأ بوضعها واحدة واحدة كما ينبغي، ويتم تغطية هذه الأسرة وتعقيمها تعقيماً جيداً بالمعقمات الجيدة”.

وأضاف د. البكري “مجال التغذية مختلف تماماً هذه السنة بسبب انفتاح الوضع بعد جائحة كورونا، ولله الحمد”.

وأكد البكري أنه ستكون هناك بوفيهات مفتوحة للجميع، وسنضع البوفيهات المفتوحة في أدوار النساء حتى لا يتكبدن عناء النزول والصعود، والرجال لهم صالة طعام في الدور الأول يتناولون فيها الوجبات، أما المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة فهي موجودة على مدار الساعة.