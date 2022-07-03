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بعد ميناء «العقبة».. اختناق العشرات جراء استنشاق غاز «الكلور» في مدينة عراقية
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بعد ميناء «العقبة».. اختناق العشرات جراء استنشاق غاز «الكلور» في مدينة عراقية

بعد ميناء «العقبة».. اختناق العشرات جراء استنشاق غاز «الكلور» في مدينة عراقية
٠١:١٨:٠٦ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس الأحد، باختناق العشرات جراء انبعاث “الكلور” من مجمع في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وطبقا لـ “السومرية نيوز”: فإن “180 شخصاً تعرضوا للاختناق جراء إنبعاث غاز الكلور من مجمع لمياه الشرب في قضاء قلعة سكر شمال الناصرية”.

ومنذ أسبوع تسبب تسرب غاز سام من إحدى السفن في مدينة العقبة في وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين، جراء سقوط صهريج يحتوي على غاز سام، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن عامر السرطاوي “أنه فى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع”.

الكلمات الدلالية:
استنشاق الكلور السومرية غازات سامة ميناء العقبة

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