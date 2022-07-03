الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 5 ذي الحجة
في موسم هذا العام.. استحداث «نيابة أعمال الحج»
استشاري نفسي: 5 نصائح للتعامل مع نتائج اختبارات الأبناء.. احذروا العقاب
«الحكاكة» تثير خلافًا بين الأطباء.. ضارة أم صحية؟
قصة تدفق بئر ماء «زمزم» وسبب تسميته بهذا الاسم
وفاة 6 أشخاص في «انهيار» جليدي بجبال «الألب»

محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 5 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 5 ذي الحجة
٠١:٠٨:٥٨ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 5 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 4 يوليو 2022م.

 

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:16

المدينة – 4:07

الرياض – 3:39

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:19 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:06 بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالمملكة مواقيت الصلاة بمختلف المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
إنقاذ يمني بعد سقوطه داخل “حفرة” بجدة

إنقاذ يمني بعد سقوطه داخل “حفرة” بجدة

منذ 8 سنوات
«العمري»: انخفاض أسعار الأراضي والمساكن سيستمر لهذه الأسباب

«العمري»: انخفاض أسعار الأراضي والمساكن سيستمر لهذه الأسباب

منذ 4 سنوات
«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن تحديث قيمة دعم البنزين بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة

«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن تحديث قيمة دعم البنزين بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة

منذ سنتين
ضبط 400 مخالف لنظام العمل والإقامة بالجوف وحفر الباطن

ضبط 400 مخالف لنظام العمل والإقامة بالجوف وحفر الباطن

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *