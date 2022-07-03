وفاة 6 أشخاص في «انهيار» جليدي بجبال «الألب»

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توفي 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون، بسبب انهيارات في أجزاء من جبل جليدي بين جبال الألب الإيطالية؛ ما أدى لسقوط الجليد والصخور على المتنزهين على ممشى جبلي.

وقال والتر ميلان، الناطق باسم خدمات الإنقاذ في جبال الألب: “إنه لا يمكن تحديد عدد المتنزهين في المنطقة أو ما إذا كان أي منهم في عداد المفقودين على الفور”.

وأضاف ميلان: “إن رجال الإنقاذ يفحصون لوحات الترخيص في ساحة انتظار السيارات كجزء من عمليات الفحص، لتحديد عدد الأشخاص الذين قد يكونون في عداد المفقودين، وهي عملية قد تستغرق ساعات”.