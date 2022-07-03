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وفاة 6 أشخاص في «انهيار» جليدي بجبال «الألب»

منوعات

وفاة 6 أشخاص في «انهيار» جليدي بجبال «الألب»

وفاة 6 أشخاص في «انهيار» جليدي بجبال «الألب»
١٢:٠٩:٠٥ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

توفي 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون، بسبب انهيارات في أجزاء من جبل جليدي بين جبال الألب الإيطالية؛ ما أدى لسقوط الجليد والصخور على المتنزهين على ممشى جبلي.

وقال والتر ميلان، الناطق باسم خدمات الإنقاذ في جبال الألب: “إنه لا يمكن تحديد عدد المتنزهين في المنطقة أو ما إذا كان أي منهم في عداد المفقودين على الفور”.

وأضاف ميلان: “إن رجال الإنقاذ يفحصون لوحات الترخيص في ساحة انتظار السيارات كجزء من عمليات الفحص، لتحديد عدد الأشخاص الذين قد يكونون في عداد المفقودين، وهي عملية قد تستغرق ساعات”.

الكلمات الدلالية:
إيطاليا انهيار جليدي جبال الألب ممشى جبلي

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