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قصة تدفق بئر ماء «زمزم» وسبب تسميته بهذا الاسم
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محليات

قصة تدفق بئر ماء «زمزم» وسبب تسميته بهذا الاسم

قصة تدفق بئر ماء «زمزم» وسبب تسميته بهذا الاسم
١٢:١٣:٤٤ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يقع ماء زمزم المبارك شرق الكعبة المشرفة، وتحديداً على بعد 21 متراً في صحن المطاف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، أطهر بقاع الأرض قاطبة.

قصة ماء زمزم المبارك، تعود إلى زمن إسماعيل عليه السلام عام 1910 قبل الميلاد تقريبا، حيث جاء مكة مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ووالدته هاجر في عام مولده، ولما فرغ الماء من والدته وأخذ الطفل في البكاء، سعت من الصفا إلى المروة والعكس بحثا عن أي أحد.

وسمعت والدة إسماعيل عليه السلام صوتاً عند الصبي، وعندما جاءته وجدت الماء ينبع من تحت خده وبدأت تملأ منه القربة بيديها، وحينها حوطت هاجر على الماء عندنا خرج قائلة: “زمّي زمّي”.

وفي الحديث النبوي الشريف: “يرحم الله أم إسماعيل.. لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً”.

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