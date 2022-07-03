أوكرانيا تعلن انسحاب قواتها من مدينة «ليسيشانسك»

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن قواتها الدفاعية انسحبت من مواقعها في مدينة ليسيشانسك، بعد قتال عنيف مع القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان: “بعد قتال عنيف من أجل ليسيشانسك، أجبرت قوات الدفاع الأوكرانية على الانسحاب من مواقعها وخطوطها المحتلة”.

من جانبه؛ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الوضع في ليسيتشانسك صعب، لكن المدينة لم تسقط في يد روسيا”.

وأضاف: “القتال ما يزال مستمرا في ضواحي ليسيتشانسك، آخر مدينة رئيسية خاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوغانسك”.

في غضون ذلك؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوغانسك، إثر “تحرير” مدينة ليسيشانسك.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية والعناصر الموالية لها تطوق المدينة وتندفع نحو داخلها.