الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 5 ذي الحجة
في موسم هذا العام.. استحداث «نيابة أعمال الحج»
استشاري نفسي: 5 نصائح للتعامل مع نتائج اختبارات الأبناء.. احذروا العقاب
«الحكاكة» تثير خلافًا بين الأطباء.. ضارة أم صحية؟
قصة تدفق بئر ماء «زمزم» وسبب تسميته بهذا الاسم
وفاة 6 أشخاص في «انهيار» جليدي بجبال «الألب»

دولي

أوكرانيا تعلن انسحاب قواتها من مدينة «ليسيشانسك»

أوكرانيا تعلن انسحاب قواتها من مدينة «ليسيشانسك»
١٢:٠٥:٢٦ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن قواتها الدفاعية انسحبت من مواقعها في مدينة ليسيشانسك، بعد قتال عنيف مع القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان: “بعد قتال عنيف من أجل ليسيشانسك، أجبرت قوات الدفاع الأوكرانية على الانسحاب من مواقعها وخطوطها المحتلة”.

من جانبه؛ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الوضع في ليسيتشانسك صعب، لكن المدينة لم تسقط في يد روسيا”.

وأضاف: “القتال ما يزال مستمرا في ضواحي ليسيتشانسك، آخر مدينة رئيسية خاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوغانسك”.

في غضون ذلك؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوغانسك، إثر “تحرير” مدينة ليسيشانسك.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية والعناصر الموالية لها تطوق المدينة وتندفع نحو داخلها.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الدفاع الروسية انسحاب قواتها ليسيشانسك

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. معاناة اللاجئين السوريين في الأوضاع الجوية الصعبة

بالصور.. معاناة اللاجئين السوريين في الأوضاع الجوية الصعبة

منذ 9 سنوات
غارة إسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية لحزب الله في محيط مطار دمشق

غارة إسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية لحزب الله في محيط مطار دمشق

منذ 5 سنوات
إسقاط الجنسية عن أبرز مرجع شيعي في البحرين

إسقاط الجنسية عن أبرز مرجع شيعي في البحرين

منذ 6 سنوات
الاحتلال يضع سِكّينيْن قرب فلسطينييْن بعد إطلاق النار عليهما (صور)

الاحتلال يضع سِكّينيْن قرب فلسطينييْن بعد إطلاق النار عليهما (صور)

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *