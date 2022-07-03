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«الحكاكة» تثير خلافًا بين الأطباء.. ضارة أم صحية؟
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صحة

«الحكاكة» تثير خلافًا بين الأطباء.. ضارة أم صحية؟

«الحكاكة» تثير خلافًا بين الأطباء.. ضارة أم صحية؟
١٢:١٦:٤٥ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية منشورًا حول احتواء “الحكاكة” أو الكرارة”- وهو طعام محترق جزئياً في أسفل القدر – على فوائد صحية، وهو ما رد عليه أطباء بتأكيد عكس ذلك.

البداية كانت برد من استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، يؤكد فيه على عدم صحة الأقوال الشائعة بأن ” فائدة الطعام كُلّه في الكرارة”، مشيرًا إلى أن هذه عادة خاطئة ومُضرة.

وأوضح “النمر” في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الصحيح أن الكرارة (القُرارة،الحكاكة) طعام محترق جزئياً في أسفل القدر غير صحي.

وتابع :” ننصح بالابتعاد عنه لوجود مواد كيميائيه تسبب عدم انتظام نبضات القلب مثلNO2,SO2 ومسرطنة مثل PAH,HCA”.

رد معاكس:

لكن يبدو أن رأي “النمر” ليس محل إجماع بين الأطباء، وهو الرأي الذي لم يرق إلى الدكتور أحمد الحقوي استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الذي أكد هو الآخر على عدم احتواء “الحكاكة” على أيّ أضرار صحية.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” للأسف معلومة غير دقيقة”.

وأضاف :”الحكاكة” -أو حسب مسمياتها في مختلف المناطق – قد لا تحتوي على قيمة غذائية عالية لكنها قطعاً لا تحتوي على الأضرار المذكورة التي هي مبالغات لا تأوي إلى ركن شديد.

وانتقل النقاش إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لوجود أضرار صحية لـ”الحكاكة” كون الطعام يكون محترقًا إلى حد كبير.

بينما أبدى آخرون رفضهم لهذا الرأي مؤكدين أنهم طوال حياتهم يأكلونها بل وتكون لذيذة ولم يصبهم مكروه.

الكلمات الدلالية:
أحمد الحقوي الحكاكة الكرارة خالد النمر صحة وتغذية

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