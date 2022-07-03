استشاري نفسي: 5 نصائح للتعامل مع نتائج اختبارات الأبناء.. احذروا العقاب
تواصل – فريق التحرير:
وجه د. مشعل العقيل استشاري الطب النفسي، نصائح مهمة لأولياء الأمور للتعامل مع نتائج الاختبارات للأبناء.
وقال العقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع قرب النتائج، مزعج أن يرى الأب أو الأم نتيجة مزعجة ولكن احذر العقاب الذي يهز شخصية ابنك.
وأضاف د. مشعل العقيل، أن على الوالدين للتعامل مع نتائج الأبناء الالتزام بالتالي:
١- ناقش الأسباب
٢- اتفق معه على خطة للعام القادم لعدم تكرار المشكلة
٣- لا تجعل حبك ورضاك عليه مشروطاً بدرجاته
٤- الحرمان كعقاب مؤقت يتناسب مع الإخفاق
٥- لا تسمح للآخرين من العائلة بتوبيخه
مع قرب النتائج
مزعج أن يرى الأب أو الأم نتيجة مزعجة ولكن احذر العقاب الذي يهز شخصية ابنك.
١- ناقش الأسباب
٢- اتفق معه على خطة للعام القادم لعدم تكرار المشكلة
٣- لا تجعل حبك ورضاك عليه مشروطاً بدرجاته
٤- الحرمان كعقاب مؤقت يتناسب مع الاخفاق
٥- لا تسمح للآخرين من العائلة بتوبيخه
— د. مشعل العقيل (@AlaqeelMe) June 29, 2022