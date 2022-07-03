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استشاري نفسي: 5 نصائح للتعامل مع نتائج اختبارات الأبناء.. احذروا العقاب
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الطفل

استشاري نفسي: 5 نصائح للتعامل مع نتائج اختبارات الأبناء.. احذروا العقاب

استشاري نفسي: 5 نصائح للتعامل مع نتائج اختبارات الأبناء.. احذروا العقاب
١٢:٣١:٣٣ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. مشعل العقيل استشاري الطب النفسي، نصائح مهمة لأولياء الأمور للتعامل مع نتائج الاختبارات للأبناء.

وقال العقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع قرب النتائج، مزعج أن يرى الأب أو الأم نتيجة مزعجة ولكن احذر العقاب الذي يهز شخصية ابنك.

وأضاف د. مشعل العقيل، أن على الوالدين للتعامل مع نتائج الأبناء الالتزام بالتالي:

١- ناقش الأسباب

٢- اتفق معه على خطة للعام القادم لعدم تكرار المشكلة

٣- لا تجعل حبك ورضاك عليه مشروطاً بدرجاته

٤- الحرمان كعقاب مؤقت يتناسب مع الإخفاق

٥- لا تسمح للآخرين من العائلة بتوبيخه

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أولياء الأمور الأبناء نتائج الأبناء نتائج الاختبارات

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