لندن.. حريق هائل في مبنى من 17 طابقًا و80 رجل إطفاء يحاولون السيطرة

تواصل- فريق التحرير:

نشب حريق هائل في مبنى سكني مؤلف من 17 طابقا في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن، فيما يحاول حوالي 80 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

ووفقا لوكالة “بي أيه ميديا” البريطانية للأنباء، قالت فرقة إطفاء لندن إن أكثر من 10 سيارات إطفاء موجودة في موقع الحريق في ساحة سان مارك.

وشبت النيران في نصف شقة مؤلفة من 5 غرف بالطابق الخامس عشر للمبنى، كما شبت في جزء من سطح المبنى.

وكان قد تم استدعاء رجال الإطفاء الساعة 58ر11 صباح اليوم الأحد، ولا يزالون في الموقع.