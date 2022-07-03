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وزير العدل البحريني يشيد بجهود خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن
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وزير العدل البحريني يشيد بجهود خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن

وزير العدل البحريني يشيد بجهود خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن
١٠:٣١:١١ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أشادَ وزيرُ العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله -، في خدمة ضيوف الرحمن وضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكَهم بكل يسر وسكينة.
جاءَ ذلك خلال توديع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأفواجَ الأخيرةَ من حجاج مملكة البحرين المغادرين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج .
وثَمَّنَ الجهودَ المبذولةَ من قبل بعثة مملكة البحرين للحج في سبيل خدمة حجاج البحرينيين والارتقاء بالخِدْمَاتِ المقدمةِ لهم.

الكلمات الدلالية:
البحرين خادم الحرمين ضيوف الرحمن وزير العدل

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