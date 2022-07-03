الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بمناسبة عيد الأضحى.. جمعية البر بجازان تطلق مبادرة «فرحتكم فرحتنا»
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بمناسبة عيد الأضحى.. جمعية البر بجازان تطلق مبادرة «فرحتكم فرحتنا»

بمناسبة عيد الأضحى.. جمعية البر بجازان تطلق مبادرة «فرحتكم فرحتنا»
١٠:٣٣:٤٨ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان، مبادرتها الثانية عشر لعام 2022م بتوزيع 20 ألف سلة غذائية و20 ألف كسوة عيد الأضحى، إضافة إلى توزيع الأضاحي ليستفيد منها أكثر من 1500 أسرة، وذلك تحت شعار “فرحة عيد الأضحى”.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات والخدمات التي تقدمها لمستفيديها من الأيتام وأسرهم والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا، بهدف إدخال الفرحة في قلوبهم خلال عيد الأضحى المبارك, وتخفيف معاناتهم، وتعزيز روح التعاون والشراكات المجتمعية, تأكيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع.

كما افتتحت الجمعية أربعة معارض للملابس الجاهزة في عدد من الجمعيات بأربع محافظات مختلفة.

وأنهت الجمعية توزيع السلال الغذائية وكسوة العيد على الأسر المستفيدة، إضافة إلى توزيع عدد من الأضاحي.

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بر جازان جازان جمعية البر عيد الأضحى مبادرة فرحتكم فرحتنا

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