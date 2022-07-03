في موسم هذا العام.. استحداث «نيابة أعمال الحج»

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استحدثت النيابة العامة، نيابة جديدة باسم (نيابة أعمال الحج) في موسم حج هذا العام، والتي تتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة، وإليكم أبرز المعلومات عنها:

– تباشر النيابة المستحدثة كافة الاختصاصات القضائية النيابية (التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية)، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة.

– تتم الإجراءات النيابية في موسم الحج عبر عملية تقنية متكاملة، ضمن مؤشرات قياس وتقييم، لضمان معالجة القضايا بشكل عاجل، إضافة إلى توثيقها وحفظ اجراءاتها، ضمن مبادرة “نيابة بلا ورق”.

– يشارك مركز الاتصال والعمليات النيابية بمركبات مهيأة بأحدث الأجهزة التقنية لسرعة الانتقال والمعاينة ومباشرة الإجراءات من موقع الحدث ومسرح الجريمة – لا سمح الله -.

– النيابة العامة بدورها العدلي الجزائي رفعت من كفاءتها العدلية لحماية المشاعر المقدسة، والحجاج الموجودين بها، من خلال الدقة في معالجة القضايا الجزائية، والسرعة في إنهاء إجراءاتها وفق النظام.