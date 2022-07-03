الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
6 خطوات لاستخراج وتعبئة مياه زمزم المباركة
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محليات

6 خطوات لاستخراج وتعبئة مياه زمزم المباركة

6 خطوات لاستخراج وتعبئة مياه زمزم المباركة
١١:٠٧:٤١ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وثقت من خلاله بالتفيصل، خطوات استخراج مياه زمزم.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم استخراج وتعبئة ماء زمزم المبارك عبر مسار آمن، من عمق 30 مترًا تحت سطح الأرض.

وتشمل خطوات تعبئة مياه زمزم ما يلي:

1- استخراج مياه زمزم من عمق 30 متر تحت الأرض

2- إيصال المياه إلى مقر المشروع ووضعها في خزانات

3- المرور بمحطة التنقية

4- تعبئة ماء زمزم في عبوات بلاستيكية مناسبة وصحية

5- التبريد والتخزين في خزان كدي

6- المعالجة والتعقيم من الشوائب بطرق آلية

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