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حاج انشغل بهاتفه داخل «الحرم المكي».. مسنّ وجّه له هذه النصيحة

حاج انشغل بهاتفه داخل «الحرم المكي».. مسنّ وجّه له هذه النصيحة
١٢:٠٢:٠٥ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في واحدة من أجل النصائح التي يسديها الأخ لأخيه المسلم، نقل أحد الحجاج هذه الواقعة التي تحمل الكثير من النصائح التي يحتاج إليها كل مسلم في عصرنا هذا.

وحسبما نقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الحاج الذي يقول: كنت جالساً في المسجد الحرام أنتظر الصلاة، وكان بيدي هاتفي أقلب فيه، وكان بجانبي مسن كبير، فغضب مني غضبة الوالد المشفق على ولده.

ويضيف الحاج: وقال لي: أنت في مكان يتشوق إليه الملايين، وقد دعاك الله إليه لتتصل به، فكيف تدعه وتتصل بغيره! اترك ما في يدك واشغل نفسك بطاعته فقد لا تعود إليه بعد عامك!

الكلمات الدلالية:
البيت الحرام الحرم المكي نصيحة من ذهب هاتف جوال

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