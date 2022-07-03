الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات (المالية، الصحية، التمريض) وأخرى، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
– ممرض قانوني (العدد: 11 وظيفة).
– طبيب أخصائي أول – الطب الباطني (العدد: 2 وظيفة).
– طبيب أخصائي – الطب الباطني (العدد: 3 وظيفة).
– فني علاج تنفسي (العدد: 5 وظيفة).
– طبيب نائب – الأشعة التداخلية والتصوير الطبي (العدد: 2 وظيفة).
– مدير المالية.
– ممرضة مسجلة (العدد: 10 وظيفة).
مكان العمل:
– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
التقديم:
– للتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )