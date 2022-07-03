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فرص

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٠:٠٩:٢٥ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات (المالية، الصحية، التمريض) وأخرى، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– ممرض قانوني (العدد: 11 وظيفة).

– طبيب أخصائي أول – الطب الباطني (العدد: 2 وظيفة).

– طبيب أخصائي – الطب الباطني (العدد: 3 وظيفة).

– فني علاج تنفسي (العدد: 5 وظيفة).

– طبيب نائب – الأشعة التداخلية والتصوير الطبي (العدد: 2 وظيفة).

– مدير المالية.

– ممرضة مسجلة (العدد: 10 وظيفة).

 

مكان العمل:

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

– مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

 

التقديم:

– للتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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الخدمات الطبية القوات المسلحة فرص عمل وظائف شاغرة

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