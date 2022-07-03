وزير الحج: المملكة تضع صحة وسلامة الحجاج أولوية في قراراتها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، اليوم الأحد، أن المملكة تضع صحة وسلامة الحجاج أولوية في قراراتها بشأن الحج.

وأضاف الربيعة، خلال فعاليات ندوة الحج الكبرى، أن أولى القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين مع بداية الجائحة، هي إيقاف العمرة.

وتابع “هذا القرار الصعب وعلى صعوبته إلا أن خادم الحرمين وسمو ولي عهده ارتأوا سلامة المسلمين قبل كل شيء فهذه شريعة الله سبحانه وتعالى التي تقدم سلامة وصحة الإنسان قبل كل شيء”.

وقال وزير الحج والعمرة “أتى بعد ذلك موسم حج 1441 هـ، ونحن في وزارة الصحة من مبدأ سلامة المسلمين في جميع أنحاء العالم أوصينا بعدم إقامة شريعة الحج في تلك السنة، ولكن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ارتأى ألا توقف هذه الشعيرة أبدا وأن يقام الحج بعدد ألف حاج وأقيمت فريضة الحاج بتطبيق كل الاحترازات التي تضمن سلامة الحجاج ولله الحمد”.