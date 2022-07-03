سقوط «جرحى» في إطلاق نار بمركز تسوق في «كوبنهاجن»

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الدنماركية إصابة عدد من الأشخاص بسبب إطلاق نار، بعد ظهر الأحد، في مركز تسوق كبير في العاصمة كوبنهاجن.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ كتبت شرطة كوبنهاجن أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق “فيلدز” في منطقة أماه الواقعة بوسط المدينة.

وأضافت الشرطة: “نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص”.

كما ذكر رواد على التواصل الاجتماعي أن مركز التسوق كان ممتلئا أكثر من العادة، حيث يعتبر “فيلدز” واحدا من أكبر مراكز التسوق التجارية في الدنمارك.