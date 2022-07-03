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منوعات

ضربة جديدة لـ «ماسك».. سحب عشرات الآلاف من سيارات تسلا والسبب «عجيب»

ضربة جديدة لـ «ماسك».. سحب عشرات الآلاف من سيارات تسلا والسبب «عجيب»
١٠:٠٦:٤٤ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت ألمانيا عن عيب غريب في السيارة الكهربائية الجديدة لشركة تسلا، ما يستدعي سحب 59 ألف سيارة من الأسواق حول العالم.

وأكدت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3، بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية.

وعن سبب المشلكة قالت الهيئة أن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

وتضيف هذه المشلكة المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك، بعد أن قالت الشركة إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 % عن الربع السابق.

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