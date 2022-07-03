الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قصة المعلم «خشيفاتي».. 6 سنوات بالحرم المكي لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم (فيديو)
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محليات

قصة المعلم «خشيفاتي».. 6 سنوات بالحرم المكي لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم (فيديو)

قصة المعلم «خشيفاتي».. 6 سنوات بالحرم المكي لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم (فيديو)
٠٨:٤٦:٤١ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرابة الـ 6 سنوات قضاها المعلم عبدالرحمن خشيفاتي في تعليم قراءة القرآن الكريم في المسجد الحرام بمكة المكرمة لضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض قاطبة.

وكان حساب “هيئة الإذاعة والتلفزيون” في “تويتر”، قد نشر مقطع فيديو وثق الأجواء الروحانية في جلسات تحفيظ القرآن الكريم، والحجاج ملتفون حول المعلم عبدالرحمن، يعلمهم كتاب الله ويصحح لهم تلاوته، بدءا من سورة الفاتحة تليها السور القصيرة”.

وأوضح المعلم عبدالرحمن خشيفاتي “أن كثيرا من الحجاج يقولون الحمد لله بعد أن تعلموا قراءة سورة الفاتحة على الوجه الصحيح”.

وأضاف المعلم خشيفاتي : “الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وضبطت عندهم مخارج الحروف خاصة الحروف السبعة في الفاتحة، الحروف المشددة، وهي الرحمن، الرحيم، إياك، يوم الدين، اهدنا الصراط، ولا الضالين”.

الكلمات الدلالية:
الفاتحة القرآن الكريم المسجد الحرام المعلم عبدالرحمن خشيفاتي تعليم القرآن ضيوف الرحمن

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