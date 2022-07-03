قصة المعلم «خشيفاتي».. 6 سنوات بالحرم المكي لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم (فيديو)

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قرابة الـ 6 سنوات قضاها المعلم عبدالرحمن خشيفاتي في تعليم قراءة القرآن الكريم في المسجد الحرام بمكة المكرمة لضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض قاطبة.

وكان حساب “هيئة الإذاعة والتلفزيون” في “تويتر”، قد نشر مقطع فيديو وثق الأجواء الروحانية في جلسات تحفيظ القرآن الكريم، والحجاج ملتفون حول المعلم عبدالرحمن، يعلمهم كتاب الله ويصحح لهم تلاوته، بدءا من سورة الفاتحة تليها السور القصيرة”.

وأوضح المعلم عبدالرحمن خشيفاتي “أن كثيرا من الحجاج يقولون الحمد لله بعد أن تعلموا قراءة سورة الفاتحة على الوجه الصحيح”.

وأضاف المعلم خشيفاتي : “الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وضبطت عندهم مخارج الحروف خاصة الحروف السبعة في الفاتحة، الحروف المشددة، وهي الرحمن، الرحيم، إياك، يوم الدين، اهدنا الصراط، ولا الضالين”.