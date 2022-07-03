الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
برنامج خادم الحرمين يعلن بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين
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محليات

برنامج خادم الحرمين يعلن بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين

برنامج خادم الحرمين يعلن بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين
٠٨:١٣:٥٩ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين، للابتعاث عن بدء إصدار قرارات الابتعاث لعـدد من المرشّحين في أربعة مسارات.

ونشر البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدد من الخطوات يمكن تأكيد الترشيح وإصدار القرار من خلالها، وهي كالتالي:

1- تأكيد الترشيح وذلك بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح، وأشار إلى الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديد الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.

2- بالنسبة لخطوة إصدار قرار الابتعاث فيمكن الحصول على القرار رسمياً من خلال أيقونة “الراغبون بالدراسة” ثم أيقونة “إصدار قرار الابتعاث” والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال.

3- الحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة؛ حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آلياً.

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