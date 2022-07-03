الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الجيش اليمني: 185 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال 48 ساعة فقط
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الجيش اليمني: 185 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال 48 ساعة فقط

الجيش اليمني: 185 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال 48 ساعة فقط
٠٨:٥٦:٤٢ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة (الجمعة والسبت 1- 2 يوليو)، في جبهت القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح المركز، في تغريدات عبر “تويتر”، أن الخروقات توزعت، بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و5 خروقات شمال وشرق حزم الجوف، وخرقان في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة البقع بمحور صعدة.

وتنوّعت الانتهاكات بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مباشرة في جبهات مارب والحديدة وتعز.

وتابع بيان الجيش اليمني “أن المليشيا الحوثية واصلت، استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات”.

الكلمات الدلالية:
الجيش اليمني الحوثي اليمن ميليشيا الحوثي

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