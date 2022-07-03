ينبع أرامكو تعلن حاجتها لموظفين بمزايا تنافسية.. رابط التقديم

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية بمزايا تنافسية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل الخزانة II

الوصف الوظيفي

تحليل استكمال جميع وثائق إعداد إدارة النقد لعمليات الإدارة الجديدة والقائمة ؛ إعداد المراسلات والمقترحات الموجهة إلى وإدارة النقد. .

تحليل جميع عمليات إدارة النقد بما في ذلك إدارة النقدية اليومية ، وإدارة الحسابات الجارية والعلاقات المصرفية.

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لمجموعة التطبيقات النقدية

التحليل والتقرير المتعلق بالتوفيق بين جميع التطبيقات النقدية والمدفوعات والحسابات المصرفية في الوقت المناسب.

مراقبة مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة.

دعم تنفيذ استراتيجية استثمار إدارة النقد بما يتوافق مع السياسات واللوائح.

مراقبة جميع المعاملات النقدية للتأكد من أن جميع الحسابات المصرفية موازنة للبيانات المالية. وأن أي عناصر غير عادية يتم التحقيق فيها.

ضمان سيولة ياسرف من خلال التنبؤ ومراقبة التدفقات النقدية (أسبوعية ، شهرية ، ربع سنوية وما إلى ذلك).

9-إعداد تقارير الامتثال للإدارة التي تحدد انتهاكات السياسة واقتراح الحلول.

تلقي الحوالات المصرفية الواردة ومعالجة الحوالات الصادرة. الأسلاك المشاركات.

إدارة أموال المصروفات النثرية.

دعم التتبع اليومي للفواتير ودفع الائتمان / الخصم وأنظمة الحسابات الدائنة / المستحقة الداخلية الأخرى

العمل مع المشرف في إدارة الائتمان / الديون ، والنماذج والمنهجية ومراقبة عمليات الاستحقاق الشهرية

14-أداء واجبات أخرى ذات صلة بالوظيفة كما تم تعيينها من قبل المشرف المباشر.

المؤهلات والخبرة :

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

سنوات الخبرة.. الحد الأدنى: 5 سنوات

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).