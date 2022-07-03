وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلي، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوصف الوظيفي
يقوم بمجموعة متنوعة من عمليات التنظيف للحفاظ على المناطق المخصصة في بيئة نظيفة ومنظمة وجذابة .
وصف مختصر
- ينظف المنطقة المخصصة وفقًا للإجراءات المحددة.
- ينظف الانسكابات باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والاحتياطات المطهرة لكل IPP.
- ينظف ويشكل الأسرة بالطريقة المقررة عند التفريغ.
- يضمن استخدام المواد والمواد الاستهلاكية والآلات من غرفة تخزين التدبير المنزلي بشكل صحيح واقتصادي.
- يقوم بالإبلاغ عن أي أعطال ميكانيكية أو اختلافات في الصيانة أو ظروف غير آمنة في المنطقة المخصصة له / لها إلى المشرف.
- ينقل أثاث غرفة المريض إلي من منطقة التخزين حسب تعليمات المشرف.
- يوضح كيفية تطبيق وإزالة معدات الحماية الشخصية (PPE) المستخدمة في أنواع مختلفة من احتياطات العزل.
- يتحول ويوضح متى يجب استخدام عوامل فرك اليد التي تحتوي على الكحول (ABHR) وكيفية استخدامها.
- يحدد نظافة مناطق “اللمس العالي” ويمكن إثباته بوسائل موضوعية (مثل استخدام ATP) أجهزة المراقبة.
- يشرح ويوضح كيفية استخدام الماء والصابون وكيفية التقديم.
- يُظهر ويوضح كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي الشخصي N95 وكيفية إجراء فحص الملاءمة.
المؤهلات والخبرة
- التعليم في المدرسة المتوسطة مطلوب .
- مطلوب لغتين العربية / الإنجليزية بطلاقة .
- لا تتطلب خبرة .
رابط التقديم
طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).