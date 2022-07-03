«خامنئي» يأمر باعتقال 70 من كبار ضباط الحرس الثوري.. ماذا يحدث في إيران؟

تواصل- فريق التحرير:

تسود حالة من الغضب والغليان داخل الأجهزة الأمنية في إيران، على خلفية قرارات صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتقال العشرات من كبار الضباط.

ويبدو أن “خامنئي” شعر بخطر “انقلاب” يتم التحضير له فضلًا عن اكتشافه أذرع لأمريكا والاحتلال بالقرب منه، فقرر قطع جميع الأذرع اعتقادًا بأنهم جميعًا خطرًا على نظامه، ما أثار موجة غضب كبيرة.

ونقلت “الجريدة” الكويتية، عن مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن حملة “تنظيف” الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري من عملاء الاحتلال، وصلت إلى أوجها.

وأوضح المصدر للصحيفة، أن خامنئي، أمر مساء أمس الأول، باعتقال 49 من كبار ضباط هذه الأجهزة دفعة واحدة، بسبب معارضتهم إقالة حسين طائب من قيادة جهاز استخبارات الحرس، وذلك بعد أوامر باعتقال 30 ضابطًا آخرين قبل أيام.

وقال المصدر إن هؤلاء كانوا قد شاركوا في أحد الاجتماعات الخاصة، وأبدوا استياءهم من قرار إقالة طائب، والإقالات الأخرى التي شملت قيادات أجهزة أمنية في “الحرس”.

وتابع: بعضهم وقّعوا عريضة تطالب خامنئي بإعادة النظر في قراراته، مهددين بتقديم استقالات جماعية وعلنية إذا لم تُتّخذ إجراءات لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعة أجهزة الحرس.

وأضاف أن الموقعين رفضوا مشروع دمج الأجهزة الاستخباراتية للنظام في جهاز واحد، مهددين بإفشاء معلومات عن الذين خربوا جهاز استخبارات الحرس ورفعوا تقارير كاذبة عن طائب.

وأشار إلى أن خامئني أمر أيضاً بنقل طائب من بيته، الذي يقيم فيه تحت الإقامة الجبرية، إلى إحدى البيوت الآمنة لأجهزة الاستخبارات بمنطقة “الشهيد العراقي” شمال شرق طهران.

وأكد أن ثلاثين ضابطاً آخرين من ضباط الحرس، من الذين كانوا يعملون مع الأجهزة الأمنية، اعتُقِلوا بالتزامن مع إقالة طائب، بتهمة التجسس أو التخابر لمصلحة الاحتلال و الولايات المتحدة، وما زالت التحقيقات معهم جارية.

وأوضح أن معظم المعتقلين هم من الذين عملوا في العراق وسورية ولبنان، لأن الأجهزة الأمنية التابعة لاستخبارات العدو استطاعت تجنيدهم هناك، وبعضهم قبضوا أموالاً تصل إلى سبعين ألف دولار شهرياً، أهمهم علي نصيري قائد جهاز الأمن الداخلي لـ الحرس.