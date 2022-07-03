الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«توكلنا خدمات» يتيح استعراض الوصفات الطبية للمستفيد والتابع.. إليكم الخطوات
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محليات

«توكلنا خدمات» يتيح استعراض الوصفات الطبية للمستفيد والتابع.. إليكم الخطوات

«توكلنا خدمات» يتيح استعراض الوصفات الطبية للمستفيد والتابع.. إليكم الخطوات
٠٧:٤٠:٣٦ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد تطبيق “توكلنا خدمات” خطوات خدمة وصفتي والتي تتيح للمستفيد والتابعين استعراض الوصفات الطبية.

وأوضح تطبيق توكلنا خدمات، في تغريدة عبر “تويتر” أن خدمة وصفتي تتيح للمستفيد استعراض الوصفات الطبية واستلام الأدوية من أقرب صيدلية بالتكامل مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

○ ويتم استعراض الوصفات الطبية للمستفيد من خلال الخطوات التالية:

– اختيار خدمة وصفتي من خدمات الصحة

– استعراض بيانات الوصفات الطبية

○ كما يمكن للتابعين استعراض الوصفات من خلال الخطوات التالية:

– اختيار خدمة وصفتي من خدمات الصحة

– استعراض قائمة بطاقات المستفيدين والضغط على بطاقة أحد التابعين

– استعراض بيانات الوصفات الطبية للمستفيد المحدد

الكلمات الدلالية:
التابع المستفيد الوصفات الطبية تطبيق توكلنا خدمات توكلنا خدمات

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