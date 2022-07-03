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شاهد.. موجة غبار تحجب الرؤية وانقلاب تريلا على طريق الساحل بـ«المظيلف»
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محليات

شاهد.. موجة غبار تحجب الرؤية وانقلاب تريلا على طريق الساحل بـ«المظيلف»

شاهد.. موجة غبار تحجب الرؤية وانقلاب تريلا على طريق الساحل بـ«المظيلف»
٠٦:٠٦:٣٤ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق موجة غبار كثيف تحجب الرؤية الأفقية على طريق الساحل بالمظيلف.

كما وثق المقطع المتداول، انقلاب تريلا على جانب الطريق، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الطريق.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

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المظيلف تريلا طريق الساحل غبار غبار كثيف موجة غبار

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