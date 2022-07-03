الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

«الأرصاد» يعلن دراجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج

«الأرصاد» يعلن دراجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج
٠٥:٣٧:١٣ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ، ما بين اليوم 42 – 44 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها إلى 35 كيلو متر في الساعة.
وبين المركز أن اتجاه الرياح بشكل عام ” شمالية غربية إلى غربية ” ولا يستبعد أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية خلال الفترة من 9 – 13 ذي الحجة قد تؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة .

الكلمات الدلالية:
الارصاد ايام الحج دراجات الحرارة طقس المملكة

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