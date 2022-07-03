الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد 7 أشهر من الزراعة في المملكة.. شاهد أشجار البن الخولاني والعتيبي (فيديو)
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محليات

بعد 7 أشهر من الزراعة في المملكة.. شاهد أشجار البن الخولاني والعتيبي (فيديو)

بعد 7 أشهر من الزراعة في المملكة.. شاهد أشجار البن الخولاني والعتيبي (فيديو)
٠٥:٥٢:٣٠ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مقطع فيديو وثقت من خلاله نمو أشجار البن في المملكة، بعد 7 أشهر من زراعتها.

ووثق المقطع، نمو أشجار البن الخولاني والبن العديني المنزرعة على المياه المجددة بوحدة وادي بن هشبل، الأمر الذي يدل على أن البيئة مناسبة للزراعة، ويبشر بإنتاج غزير”.

وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، الأهمية الكبيرة لزراعة البُن في دعم الاقتصاد في المملكة، وجعلته أحد أهم مستهدفات برنامج ريف، وتتمثل أهمية زراعة البن فيما يلي:.

– البن هو ثاني أكثر سلعة تتداول بعد النفط

– وصل الإنتاج العالمي للبن في 2020 إلى 10.2 مليون طن

– تتميز المملكة بزراعة أجود أنواع بن الأرابيكا

– يقدر إنتاج المملكة ما يقارب 700 طن من البن السعودي الأخضر

– تحصد المملكة أكثر من 400 ألف شجرة بن

– جازان وعسير والباحة أبرز مناطق زراعة البن في المملكة

– البن الجيزاني يصنف في قائمة الأعلى جودة على مستوى العالم

الكلمات الدلالية:
أشجار البن الخولان الإرشاد الزراعي البن البن العتيبي المملكة زراعة البن

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