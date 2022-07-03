الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الأردن.. قرارات بإقالة مسؤولين على خلفية كارثة «الغاز السام» وإحالتهم إلى الادعاء العام
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دولي

الأردن.. قرارات بإقالة مسؤولين على خلفية كارثة «الغاز السام» وإحالتهم إلى الادعاء العام

الأردن.. قرارات بإقالة مسؤولين على خلفية كارثة «الغاز السام» وإحالتهم إلى الادعاء العام
٠٦:١٦:٣٥ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، قرارت بإنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مصرع 13 وإصابة 260 آخرين.

وقال الخصاونة، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة.

وأضاف الخصاونة أن إنهاء الخدمات طال أيضا مدير عام الهيئة البحرية، لافتًا إلى أن الحكومة ستعلن عن نتائج التحقيق بصورة كاملة في حادثة تسرب غاز الكلورين السام في وقت لاحقا اليوم، مؤكدا أنه أظهر وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَهاون معه.

وتابع الخصاونة إنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم.

كما وجه بتحويل مخرجات فريق التحقيق بحادثة العقبة إلى الادعاء العام وإنهاء خدمات مسؤولين معنيين بالحادثة.

البيان كاملًا:

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اقالة الاردن الغاز السام لاادعاء العام

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