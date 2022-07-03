الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد 7 أشهر من الزراعة في المملكة.. شاهد أشجار البن الخولاني والعتيبي (فيديو)
«الأرصاد» يعلن دراجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية طاجيكستان
إصابات جراء استهداف دورية عسكرية في تعز باليمن
ويكشف مفاجآت.. الأردن يُعلن نتائج التحقيقات في حادثة ميناء العقبة
السفارة الأمريكية في موسكو تحذف “العنوان” من موقعها الإلكتروني

أحدث الأخبار

ويكشف مفاجآت.. الأردن يُعلن نتائج التحقيقات في حادثة ميناء العقبة

ويكشف مفاجآت.. الأردن يُعلن نتائج التحقيقات في حادثة ميناء العقبة
٠٥:٠١:٠٤ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن التحقيقات التي أجرتها الحكومة حول حادثة ميناء العقبة، أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة بالعقبة.

وكشف وزير الداخلية الأردني، أن السبب المباشر لحادث العقبة هو عدم ملائمة السلك المعدني لوزن حمولة صهريج الغاز، من الأسباب المباشرة لحادث العقبة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لنقل الحاوية.

وأكد أن التحقيقات أثبتت أن قيادات شركة ميناء العقبة لا تقوم بالمطلوب منها وفقا لمهامها، وأن هناك ترهل عام بالوظائف وإهمال في شركة ميناء العقبة، لافتًا إلى انه تم إحالة ملف التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني.

وأوضح أنه من الأسباب غير المباشرة لحادث العقبة الضعف العام الذي تعانيه شركة الموانئ، لجنة التحقيق توصلت إلى وجود تقصير مباشر من بعض المسؤولين في موانئ.

فيما ذكر التلفزيون الأردني، أن قرارًا صدر بإنهاء خدمات مديري شركة الموانئ والهيئة البحرية ومسؤولين آخرين على خلفية انفجار العقبة.

وقس وقت سابق، أعلن الأردن عن حادث تسرب الغاز بميناء العقبة أسفر عن مقتل أكثر من 13 وإصابة المئات، مؤكدًا أن 8 أشخاص من بين ضحايا الحادث هم من الأردنيين، والبقية من جنسيات مختلفة.

الكلمات الدلالية:
الأردن تسرب الغاز حادث العقبة ميناء العقبة

مواد ذات صلة

المزيد
تجار الألعاب النارية بـ”العويس” يتحدّون أمانة الرياض

تجار الألعاب النارية بـ”العويس” يتحدّون أمانة الرياض

منذ 8 سنوات
أمريكا تنفي التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن رحيل «بشار الأسد»

أمريكا تنفي التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن رحيل «بشار الأسد»

منذ 6 سنوات
الأردن: لا صحة لمقتل 4 سعوديين في إربد

الأردن: لا صحة لمقتل 4 سعوديين في إربد

منذ 7 سنوات
«شاحن جوال» يُشعل حريقاً بغرفة منزل في «بارق» (صور)

«شاحن جوال» يُشعل حريقاً بغرفة منزل في «بارق» (صور)

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *