ويكشف مفاجآت.. الأردن يُعلن نتائج التحقيقات في حادثة ميناء العقبة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن التحقيقات التي أجرتها الحكومة حول حادثة ميناء العقبة، أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة بالعقبة.

وكشف وزير الداخلية الأردني، أن السبب المباشر لحادث العقبة هو عدم ملائمة السلك المعدني لوزن حمولة صهريج الغاز، من الأسباب المباشرة لحادث العقبة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لنقل الحاوية.

وأكد أن التحقيقات أثبتت أن قيادات شركة ميناء العقبة لا تقوم بالمطلوب منها وفقا لمهامها، وأن هناك ترهل عام بالوظائف وإهمال في شركة ميناء العقبة، لافتًا إلى انه تم إحالة ملف التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني.

وأوضح أنه من الأسباب غير المباشرة لحادث العقبة الضعف العام الذي تعانيه شركة الموانئ، لجنة التحقيق توصلت إلى وجود تقصير مباشر من بعض المسؤولين في موانئ.

فيما ذكر التلفزيون الأردني، أن قرارًا صدر بإنهاء خدمات مديري شركة الموانئ والهيئة البحرية ومسؤولين آخرين على خلفية انفجار العقبة.

وقس وقت سابق، أعلن الأردن عن حادث تسرب الغاز بميناء العقبة أسفر عن مقتل أكثر من 13 وإصابة المئات، مؤكدًا أن 8 أشخاص من بين ضحايا الحادث هم من الأردنيين، والبقية من جنسيات مختلفة.