السفارة الأمريكية في موسكو تحذف “العنوان” من موقعها الإلكتروني

تواصل- فريق التحرير

أزالت السفارة الأمريكية في موسكو العنوان من موقعها الإلكتروني ووضعت بدلا منه الإحداثيات فقط، ولم تبلغ السفارة، التي كان عنوانها في السابق زقاق بولشوي ديفيلتينسكي 8، عن أسباب التغييرات.

ورغم حذف العنوان من الموقع الإلكتروني؛ يبقى العنوان السابق موجودا على صفحة السفارة في “فيسبوك”.

يذكر أنه تم تغيير اسم المنطقة التي يقع بالقرب منها مقر السفارة، إلى “ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية”، وأصبح ذلك الآن هو العنوان الرسمي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية.

كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن الغرب يراهن اليوم على استمرار الأعمال العدائية في أوكرانيا تحت قيادة الولايات المتحدة، حيث لا يُسمح للأوكرانيين بالتفكير والتحدث عن السلام.

وبحسب قناة “روسيا-1”، أوضح بيسكوف:”الآن هي اللحظة التي تراهن فيها الدول الغربية بقوة على استمرار الحرب. وهذا يعني استمرار عدم سماح الدول الغربية، بقيادة واشنطن، للأوكرانيين بالتفكير والتحدث عن السلام”.