الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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إصابات جديدة.. تشديد قيود كورونا.. ماذا يحدث في الصين؟

إصابات جديدة.. تشديد قيود كورونا.. ماذا يحدث في الصين؟
٠٤:٥٤:٥٦ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، أن مدن شرق الصين قررت تشديد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ظهور إصابات جديدة.

وأوضحت أنه نتيجة لتسجيل إصابات جديدة، هناك ثمة مخاوف من إغلاقات جديدة تؤثر على سلاسل التوريد.

وأكدت أنها سجلت 268 إصابة جديدة بالفيروس، فيما عاودت حالات الإصابة الجديدة بكوريا الجنوبية الارتفاع، منها 72 إصابة مصحوبة بأعراض و196 بلا أعراض.

وحتى قبل يومين، سجلت الصين 245 إصابة جديدة منها 37 إصابة مصحوبة بأعراض و208 بدون أعراض، ليبلغ عدد الإصابات حتى الآن، 225747 إصابة مصحوبة بأعراض.

وحسب آخر إحصائيات الحكومة، فإن العاصمة بكين ومدينة شنغهاي لم تسجلا أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية، تخفيض متطلبات الحجر الصحي للأشخاص القادمين من الخارج.

وشددت لجنة الصحة الوطنية، أن أي شخص قادم من خارج البلاد سيُطلب منه البقاء في فندق الحجر الصحي لمدة 7 أيام، تليها 3 أيام من الحجر الصحي المنزلي.

الكلمات الدلالية:
الصين بكين شنغهاي فيروس كورونا كورونا

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