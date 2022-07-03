إصابات جراء استهداف دورية عسكرية في تعز باليمن

تواصل – وكالات:

ونقلت وكالات أنباء، عن مصدر أمني يمني، أن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية في الشارع العام بمدينة “التربة” ثاني أكبر مدن محافظة تعز، تسبب في إصابة 4 جنود كانوا ضمن الدورية العسكرية، أحدهم إصابته حرجة.