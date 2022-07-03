إصابات جراء استهداف دورية عسكرية في تعز باليمن
تواصل – وكالات:
أصيب 4 جنود يمنيين، إثر انفجار استهدف دورية عسكرية للقوات الحكومية في محافظة تعز ، جنوب غرب صنعاء.
ونقلت وكالات أنباء، عن مصدر أمني يمني، أن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية في الشارع العام بمدينة “التربة” ثاني أكبر مدن محافظة تعز، تسبب في إصابة 4 جنود كانوا ضمن الدورية العسكرية، أحدهم إصابته حرجة.
فيما وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد الركن طارق صالح، برفع مستوى الجاهزية وتثبيت الأمن في محافظة تعز، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن صالح ناقش مع قيادة “محور تعز” العسكري، التطورات الأمنية والعسكرية، في ظل تزايد الخروقات الحوثية ، وتنصل الجماعة من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية.
وطالب عضو المجلس الرئاسي برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي الحازم لأي تصعيد، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات، وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.