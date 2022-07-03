الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. شلالات ضخمة وبردية بالجبل الأخضر في سلطنة عمان
الأرض تصل إلى أبعد نقطة بمدارها حول الشمس في هذا الموعد
“الصحة” تحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة
بـ20 دائرة قضائية.. “العدل” جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على “لوجانسك”
شرطة محافظة بيش تقبض على مواطن لتكسيره شاشة صراف آلي

أحدث الأخبار

شاهد.. شلالات ضخمة وبردية بالجبل الأخضر في سلطنة عمان

شاهد.. شلالات ضخمة وبردية بالجبل الأخضر في سلطنة عمان
٠٣:٣٢:٢٢ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الشلال الضخم بمنطقة العين بالجبل الأخضر في سلطنة عمان.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، تعرض مرتفعات العين لبردية وأمطار، أدت إلى تدفق الشلال بكثافة وغزارة في منطقة الجبل الأخضر العمانية.

كما بينت الفيديوهات تساقط كميات من الأمطار الغزيرة على منطقة أزكي بسلطة عمان، وسط تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة من الضباب وتدني مستوى الرؤية، ما أعاق حركة سير المركبات على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

كما أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول بوادي قفيفه شمال ولاية إبراء بسلطنة عمان.

من جانبها توقعت هيئة الأرصاد العُمانية، استمرار فرص تكون السحب وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وتتعرض معظم مناطق سلطنة عمان لحالة من الطقس المتقلب، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مع تساقط الأمطار نتيجة تكون السحب الممطرة التي تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، وتدفق الشلالات خاصة على المرتفعات.

الكلمات الدلالية:
الجبل الأخضر جريان السيول سلطنة عمان شلال العين

مواد ذات صلة

المزيد
تطبيق معيار اقتصاد الوقود للسيارات المستعملة المستوردة الأول من يناير

تطبيق معيار اقتصاد الوقود للسيارات المستعملة المستوردة الأول من يناير

منذ 7 سنوات
لجنة عاجلة للتحقيق في مخالفات أستاذة لبنانية بجامعة محلية متهمة بالتلاعب بأدوية السرطان

لجنة عاجلة للتحقيق في مخالفات أستاذة لبنانية بجامعة محلية متهمة بالتلاعب بأدوية السرطان

منذ 5 سنوات
شرطة حائل تقبض على قاتل المبتعث «الضمادي»

شرطة حائل تقبض على قاتل المبتعث «الضمادي»

منذ 6 سنوات
بالصور.. «مدني المندق» يعثر على جثة مفقود وطفليه في وادي البيضاني

بالصور.. «مدني المندق» يعثر على جثة مفقود وطفليه في وادي البيضاني

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *