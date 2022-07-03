شاهد.. شلالات ضخمة وبردية بالجبل الأخضر في سلطنة عمان

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الشلال الضخم بمنطقة العين بالجبل الأخضر في سلطنة عمان.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، تعرض مرتفعات العين لبردية وأمطار، أدت إلى تدفق الشلال بكثافة وغزارة في منطقة الجبل الأخضر العمانية.

كما بينت الفيديوهات تساقط كميات من الأمطار الغزيرة على منطقة أزكي بسلطة عمان، وسط تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة من الضباب وتدني مستوى الرؤية، ما أعاق حركة سير المركبات على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

كما أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول بوادي قفيفه شمال ولاية إبراء بسلطنة عمان.

من جانبها توقعت هيئة الأرصاد العُمانية، استمرار فرص تكون السحب وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وتتعرض معظم مناطق سلطنة عمان لحالة من الطقس المتقلب، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مع تساقط الأمطار نتيجة تكون السحب الممطرة التي تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، وتدفق الشلالات خاصة على المرتفعات.