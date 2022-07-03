الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة” تحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة
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حج مبرور

“الصحة” تحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة

“الصحة” تحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة
٠٢:٤٧:٠٨ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، مما يؤثر سلبًا على إتمام مناسك الحج.

وشددت الوزارة في إنفوجراف عبر حسابها على “تويتر”، على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والتأثير سلبًا في إتمام مناسك الحج، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال رسول الله: “أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم”.

وقدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح للحجاج الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي عدوى فيروسية تهدد صحتهم وتعرض سلامتهم للخطر.

وشددت الوزارة، على ضرورة اتباع الحجاج 4 إجراءات احترازية وهي:

التباعد الجسدي.
ارتداء الكمامة.
تجنب المصافحة.
تعقيم اليدين وغسلهما.

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اشعة الشمس الحج ضيوف الرحمن مكة المكرمة

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