بـ20 دائرة قضائية.. “العدل” جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

في إطار استعداداتها لموسم الحد، أعلنت وزارة العدل، أنه تم تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، من ضمنهم دائرتين للقضايا العمالية، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات التوثيقية لضيوف الرحمن.

* اهتمام القايدة الرشيدة

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات التي توفرها خلال موسم الحج، تأتي في سياق الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة، لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية، مراعاة تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية، مع تعزيزها بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها وإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بحجاج بيت الله.

* أماكن العمل

وأكدت أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج ولـ:

1 – كل من يخدمهم من منسوبي القطاع الأمني والصحي وغيرهما.

2 – كل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في مكان تواجدهم.

* أوقات العمل

وأشارت إلى أن العمل في الدوائر المخصصة لقضايا الحرم المكي والمنطقة المحيطة به، والدائرتين المختصتين بنظر القضايا العمالية اعتبارًا من بداية ذي الحجة إلى نهاية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة، وأن يكون العمل في الدوائر في المشاعر اعتبارًا من بداية ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق.