الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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شرطة محافظة بيش تقبض على مواطن لتكسيره شاشة صراف آلي

شرطة محافظة بيش تقبض على مواطن لتكسيره شاشة صراف آلي
٠٢:٠٤:٤٤ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة بيش بمنطقة جازان، أنها تمكنت من القبض على مواطن لتكسيره شاشة صراف آلي.

وأوضحت أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

في الوقت نفسه، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمَيْن من الجنسيتين المصرية واليمنية، لعرضهما سندات هدي وأضاحٍ في محافظة بحرة بغرض النصب والاحتيال.

وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الكلمات الدلالية:
بيش سندات هدي شرطة مكة صراف آلي

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