الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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روسيا تعلن السيطرة الكاملة على “لوجانسك”

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على “لوجانسك”
٠٢:٠٧:٠٣ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنه أبلغ الرئيس بوتين أن قواته تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة لوجانسك في أوكرانيا.

وأكد أن القوات الروسية استطاعت السيطرة على كامل منطقتي لوجانسك، وليسيتشانسك الأوكرانيتين.

وأضاف أن قواته تخوض معارك داخل المدينة من أجل تتبع الوحدات المسلحة الأوكرانية المحاصرة هناك.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها أسقطت طائرتين أوكرانيتين في مقاطعتي خاركيف وميكولايف.

وأوضحت أن قواتها دمرت صواريخ توشكا التي أطلقتها أوكرانيا على بيلجورود، وأنها أحكمت طوقًا عسكريًا حول مدينة ليسيتشانسك، مشيرة إلى أن سلطات كييف شنت غارة ليلية متعمدة على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك،

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مجلس الاتحاد الروسي، أن قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في بيلجورود عمل عدواني مباشر من أوكرانيا، وأن الجيش الروسي رد عسكريًا بالرد المناسب.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أنها قصفت قاعدة عسكرية روسية في ميليتوبول بأوكرانيا، بأكثر من 30 غارة.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بوتين حرب أوكرانيا روسيا لوجانسك

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