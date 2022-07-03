الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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لتعزيز العقيدة الصحيحة.. أمير المدينة يُطلق حملة “حق الله” التوعوية
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لتعزيز العقيدة الصحيحة.. أمير المدينة يُطلق حملة “حق الله” التوعوية

لتعزيز العقيدة الصحيحة.. أمير المدينة يُطلق حملة “حق الله” التوعوية
٠١:٣٦:١٤ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق سمو أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، حملة “حقُّ الله” التوعوية، والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ حسين بن علي بكار.

وحسب صحيفة “المدينة”، فقد اطلع سمو الأمير على عرض عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتعظيم حقُّ الله – جل وعلا – وبيان حقه على خلقه، تقديره لجهود القائمين عليها، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق أهدافها.

وأكد أن المملكة تفخر بما حباها الله من شرف عظيم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ووفرت كل طاقاتها وإمكاناتها لراحتهم، مؤكدًا أن مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج تأتي وسط شراكات تكاملية مع الأجهزة الحكومية انطلاقًا مما تقوم به دولتنا المباركة في العناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وأضاف أن الرئاسة العامة تشارك في موسم حج هذا العام بأكثر من 600 موظف ميداني وإداري من حملة الشهادات العليا، ومن ذوي الخبرة والكفاءة، للعمل في 48 مركزًا ميدانيًا ونقطة بث متنقلة ونقطة توزيع في كل من:

1 –  مكة المكرمة.

2 – المشاعر المقدسة.

3 – المدينة المنورة.

4 – مدينة الحجاج بالقصيم.

5 – مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بالجوف.

6 – منفذ الدخول البري بالوديعة بنجران.

7 – منفذ الدخول البري بجديدة عرعر بالحدود الشمالية.

8 – منفذ الدخول البري بالبطحاء وجسر الملك فهد بالشرقية.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة حملة حق الله موسم الحج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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