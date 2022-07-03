الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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“شؤون الحرمين” تفعل برنامج “طفلك معنا بأمان”

“شؤون الحرمين” تفعل برنامج “طفلك معنا بأمان”
٠١:١١:٢٥ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

فعلت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة برنامج “طفلك معنا بأمان” لاستقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام، وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وضمن حملة الرئاسة لحج هذا العام ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها العاشر” تحت شعار “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”، وإثراء تجربة ضيف الرحمن.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن الوكالة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والتعريف بالخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن وفئة الزائر الصغير.

الكلمات الدلالية:
الازدحام الحج المسجد الحرام رئاسة شؤون الحرمين ضيوف الرحمن طفلك معنا بأمان

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