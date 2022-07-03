10 نصائح صحية لضيوف الرحمن في يوم عرفة

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في إطار الاستعدادات لموسم الحج والعمل على راحة ضيوف الرحمن، طالبت وزارة الصحة ضيوف الرحمن بضرورة إتباع الإرشادات الصحية للحجاج خلال أداء المناسك، خاصة في يوم عرفة نظرًا لارتفاع أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية.

ونصح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبد الرحمن حلواني، – حسب صحيفة “البلاد”- جميع الحجاج خاصة أثناء الوقوف بعرفة على هذه الإرشادات المهمة:

1 – نظافة المأكولات والملبس والمكان.

2 – الإكثار من شرب المياه والعصائر.

3 – ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة.

4 – ضرورة الابتعاد عن الأطعمة القادمة من خارج المخيم.

5 – الالتزام بغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام دورة المياه.

6 – الحرص على إعطاء الجسد كفايته من ساعات النوم قدر المستطاع.

7 – ارتداء الكمامة الطبية عند الخروج لتجنب الرذاذ المتطاير من العطس.

8 – الحد من المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة لأنها تزيد من إدرار البول.

9 – ضرورة وضع الكريمات المرطبة قبل الخروج في أعالي الفخذين لتفادي التسلخات الجلدية.

10 – استخدام المظلات والكريمات الواقية، تجنبًا للحروق السطحية التي قد تكون غالبًا من الدرجة الأولى في الجلد.