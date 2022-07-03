الإحساء الأعلى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن درجات الحرارة المتوقعة – بمشيئة الله – على مختلف مناطق وأنحاء المملكة، حيث سجلت محافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية، أعلى درجة حرارة، بـ 45 درجة مئوية.

كما سجلت الدمام بالشرقية، ووادي الدواسر بالرياض، وشروره بنجران، درجات حرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية.

فيما سجلت مكة المكرمة 44 درجة، والرياض 43، وحفر الباطن 42 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 33 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 33 درجة مئوية.

وفي وقت سابق توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما أصدر تنبيهًا بشأن هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق من المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وأنها بدأت من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.