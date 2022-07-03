الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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“الصحة”: 6 أعراض لنزلات البرد.. تعرف على أسبابها والوقاية منها
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صحة

“الصحة”: 6 أعراض لنزلات البرد.. تعرف على أسبابها والوقاية منها

“الصحة”: 6 أعراض لنزلات البرد.. تعرف على أسبابها والوقاية منها
١١:٤٠:٤٩ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أوضحت وزارة الصحة أن العدوى الفيروسية هي السبب في الإصابة بنزلات البرد الشائعة خلال هذه الأوقات.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على تويتر، إلى أن أعراض الإصابة بنزلات البرد هي:

  • سيلان الأنف.
  • التهاب الحلق.
  • السعال.
  • العطاس المتكرر.
  • الصداع.
  • الإرهاق.

وأكدت الوزارة، أن الشخص يمكن أن يُصاب بنزلة البرد في أي وقت من فصول السنة، وأن الأعراض قد تمتد من 7- 10 أيام.

وشددت على ضرورة زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة، أما الأعراض الخفيفة فقد تزول دون الحاجة إلى طبيب.

كانت وزارة الصحة قد كشفت أنه يوجد مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد ومنها مجموعة موجودة حاليًا، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية ولكن بحدة أقل.

وأوضحت أنه يوجد أكثر من 20 نوعًا من الفيروسات المُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة خلال هذه الأوقات، ومنها:

1-الفيروس الأنفي “راينو”، ويعتبر الأكثر شيوعًا وهذا الفيروس ينتشر عادة في فصلي الربيع والخريف.

2- فيروس نظير الإنفلونزا البشرية، ويتسبب بأعراض شبيهة جدًا لأعراض الإنفلونزا، ويوجد من هذا الفيروس 4 فصائل، أحدهم ينتشر في بداية فصل الصيف، ويتواجد طوال العام.

3- الفيروس المخلوي التنفسي، ويصيب عادة الأشخاص الأصغر سنًا، وقد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويم، وهو موجود أغلب أشهر السنة، لكن عالميًا تزداد الإصابة به في فصل الخريف.

الكلمات الدلالية:
الصحة الصداع العدوى الفيروسية نزلات البرد

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