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أستراليا: إجلاء الآلاف جراء فيضانات عارمة بمدينة سيدني
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أستراليا: إجلاء الآلاف جراء فيضانات عارمة بمدينة سيدني

أستراليا: إجلاء الآلاف جراء فيضانات عارمة بمدينة سيدني
١١:٥٠:٤٨ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجلت السلطات الاسترالية، اليوم، آلاف السكان والمتضررين، بمدينة سيدني، جراء فيضانات عارمة، وطلبت السلطات من سكان العديد من الضواحي في العاصمة وحولها مغادرة منازلهم، مع هبوب عاصفة عنيفة على المدينة.

ووفق مكتب الأرصاد الجوية، ارتفع منسوب نهر نورث ريتشموند، قرابة 10 أمتار منذ منتصف الليل أمس السبت، فيما تجاوزت مستويات الارتفاع في نهر نيبيان ما سجلته في فيضان حدث في مارس الماضي.

وأصدرت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز توصية لسكان عدة مناطق بإخلاء منازلهم، محذرة من أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم الاثنين على الأقل.

وتعرضت منطقة سيدني بالفعل إلى 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر يوليو بالكامل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن مستويات المياه في المنطقة قد ترتفع على الأقل الارتفاع نفسه الذي كانت عليه في مارس، حيث تعرضت أجزاء كبيرة من ذات المناطق المنخفضة من المدينة لفيضانات شديدة. وقالت إن المياه خلف سد واراجامبا قد فاضت بالفعل.

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