عقوبات رادعة للمخالفين… تكثيف الجولات الرقابية على المرافق التجارية والخدمية خلال موسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

تستمر جهود أمانات المحافظات والمناطق لضبط الأسواق خلال موسم الحج، حيث وضعت الأمانات خططًا لمراقبة وضبط الأسواق، تشمل عقوبات رادعة للمخالفين.

وبدأت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على المرافق التجارية والخدمية بطرق الحج، ووضعت العديد من المطاعم ومحطات الوقود ومراكز التموينات الغذائية تحت المتابعة الرقابية المستمرة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات خلال موسم حج العام الحالي.

وأعدت الأمانة، خلال إجازة الحج، خطة رقابية موسمية محكمة لأعمال المتابعة والرقابة على الأسواق والمجازر والمنشآت المعمارية.

كما شملت الخطة التعديات والإحداثات على أراضي الغير، والأراضي الحكومية، وضبط التجاوزات، وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة تعمل خلال الإجازة دون توقف، مبينًا أن الأمانة تنسق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاحتواء المخالفات.

ولفت إلى تكثيف الجهود لمنع التجاوزات المتوقعة سواء داخل المدينة أو في طرق الحج بالاضافة إلى متابعة المنافذ البرية بين الطائف والعاصمة المقدسة لمنع تهريب لحوم الاضاحي.

وأكد القثامي أن الجزاءات الرادعة ستطول المخالفين وفق لائحة المخالفات البلدية المعتمدة من الوزارة، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لمركز العمليات الموحد (940)؛ حيث تُستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة و نقلها لفرق العمل الميدانية لتجري معالجتها على الفور.

يذكر أن أمانة الطائف وجهت بلديات الخرمة وتربة ورنية والمويه والمحاني وقيا وبني سعد وميسان وبني مالك بمتابعة المحلات والمطاعم الواقعة على طرق الحج، ودعم الجهود الرقابية خلال الفترة المقبلة.

فيما تعمل 9 بلديات فرعية في شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف والسيل الصغير والسيل الكبير والشفا والهدا على تكثيف جهودها خلال هذه الأيام لاحتواء أي تجاوزات.