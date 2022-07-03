الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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10 نصائح مهمة لمرضى القلب من الحجاج

10 نصائح مهمة لمرضى القلب من الحجاج
١٠:٣٨:٥٥ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يسعى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أداء فريضة الحج، ومن بينهم مصابون بأمراض مزمنة كمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، يتحاملون على آلامهم من أجل زيارة بيت الله الحرام.

ولكن يجب على الحاج المصاب بمرض مزمن أن يلتزم بتعليمات الطبيب، ويحرص على تناول أدويته، وعدم إرهاق نفسه بشكل قد يتسبب في مشكلات صحية.

ولمرضى القلب، نقدم 10 نصائح مهمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، وهي:

1- استشارة الطبيب قبل السفر، لأن هناك بعض الحالات لا يجب أن تتعرض لمشقة السفر، ومنها الذين تعرضوا لجلطة قلبية حديثة لأقل من 6 أسابيع، أو الذين يعانون من هبوط القلب، أو  الذين أجري لهم توسيع للشرايين التاجية أو تركيب الدعامات.

2- حمل التقارير الطبية التي توضح التاريخ المرضي للحاج، وتقديمها للمشرفين في حملات الحجاج.

3- التأكد من جلب الأدوية الكافية خلال فترة أداء فريضة الحج.

4- تجنب الإجهاد الحراري وتغطية الرأس عند المشي فى الشمس، وأيضًا تناول الأطعمة الصحية وتجنب الدهون والأكلات الدسمة.

5- الحرص على شرب الكثير من السوائل قبل أداء المناسك، ولاسيما التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.

6- من الأفضل اصطحاب شخص على دراية بالحالة المرضية، وكذلك استخدام سوار حول المعصم يوضح الاسم والسن والجنسية ونوع المرض، تحسبًا لأي طارئ.

7- مراجعة أقرب مركز طبي حين الشعور بأي ألم، أو ظواهر مرضية.

8- تجنب الأطعمة الدسمة، والأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، وعدم الإفراط في تناول الملح.

9- أخذ الأدوية المقررة بانتظام في المواعيد والجرعات.

10- حمل جهاز مراقبة الضغط طوال الوقت، لقياس ضغط الدم.

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